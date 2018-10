Neuss: Randalierer wirft Autoscheibe ein

Einsatz in der Nähe des Lukaskrankenhauses in Neuss : Windschutzscheibe mit Stein zerstört

Neuss Ein Randalierer hat am Mittwoch gegen 6.20 Uhr in Höhe des Lukaskrankenhauses an der Preußenstraße mit einem Stein die Windschutzscheibe eines geparkten Autos eingeworfen.

Verdächtigt wird ein 30 Jahre alter Mann. Das teilt die Polizei mit. Personen wurden nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen – insbesondere eine Frau, die vor Ort mit den Beamten sprach.

Hinweise an die Polizei in Neuss unter der Telefonnummer 02131 3000.

(NGZ)