Neuss: Polizei sucht Duo nach Raub mit Todesfolge

Verdächtige könnten sich in Neuss aufhalten

Neuss/Krefeld Nach einem Raub mit Todesfolge fahndet die Polizei in Krefeld mit Phantombildern nach zwei Tatverdächtigen, die sich möglicherweise in Neuss aufhalten. Die beiden Männer sollen eine 84 Jahre alte Frau überfallen und ihr die Handtasche geraubt haben.

Die Frau starb am 17. Oktober an den schweren Verletzungen, die sie beim Raub erlitten hat. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Obduktion ergeben, dass die Verletzungen aus dem Raub die Ursache für den Tod der Seniorin waren. Als einer der Täter versuchte, die Handtasche vom Rollator der Frau zu reißen, stürzte sie. Ein Zeuge fand das Opfer kurz darauf auf dem Hanninxweg in Krefeld.