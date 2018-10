Neuss: Exhibitionist belästigt Joggerin

Neusser Polizei sucht Zeugen : Exhibitionist belästigt Joggerin

Neuss Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstag in Reuschenberg einer 37-Jährigen in schamverletzender Weise gezeigt. Wie die Polizei mitteilte, joggte die Frau gegen 17.30 Uhr im Bereich des Reuschenberger Busches.

In der Nähe einer Fußgängerbrücke traf sie auf den Verdächtigen, den sie folgendermaßen beschrieb: Der Mann hatte eine massige Statur, war etwa 1,90 Meter groß und 30 Jahre alt. Er hatte kurze braune Haare, war mit hellblauem Shirt und einer schwarzen Jeans bekleidet.