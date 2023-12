Jahreswechsel in Neuss So bereiten sich die Einsatzkräfte auf Silvester vor

So ist die Polizei im Rhein-Kreis Neuss „mit mehr Kräften im Einsatz, als an normalen Tagen“. Auch in den Kliniken habe man das Personal in der zentralen Notaufnahme aufgestockt, wie eine Sprecherin des Lukaskrankenhauses berichtet. Zwar würden in der Silvesternacht nicht so viel mehr Leute eingeliefert, als in anderen Nächten. Aber wegen der schlechten Erreichbarkeit von Arztpraxen zwischen den Jahren, wären die Notaufnahmen eh schon stark belastet. Das bestätigt auch das Johanna Etienne Krankenhaus. Außerdem habe man im Lukaskrankenhaus noch das Sicherheitspersonal aufgestockt, so die Sprecherin. Der Grund: Ein „abnehmender Respekt“ der Patienten gegenüber den Mitarbeitenden der Klinik.