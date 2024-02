Neuss: „Fraktion jetzt“ unterstützt Rückabwicklung der Krankenhaus-Fusion „Schwierige Situation des Rheinland Klinikums nicht erfasst“

Die vierköpfige „Fraktion jetzt“ im Neusser Stadtrat unterstützt denKostenpflichtiger Inhalt Anstoß des SPD-Fraktionsvorsitzenden Sascha Karbowiak, die Fusion der kommunalen Krankenhäuser im Rhein-Kreis zum Rheinland Klinikum wieder rückgängig zu machen. „Wenn der Kreis nicht Willens und in der Lage ist, die allesamt schon vorgelegten Gutachten zur Zukunft des Klinikums zu lesen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen, muss man über einen solch drastischen Schritt nachdenken“, stellt der Fraktionsvorsitzende Michael Klinkicht fest, der dem Aufsichtsrat der Krankenhausgruppe angehört. Es scheine in der Tat so, dass die Fusion mit dem Kreistagsbeschluss vom vergangenen Mittwoch gescheitert ist, fügt er hinzu. „Dann lieber ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende", sagt Klinkicht, der Gedankenspielereien, in der Gesellschafterversammlung die Gewichte zu verschieben und den Rhein-Kreis zum Mehrheitseigner zu machen, rundheraus ablehnt. „Das würde auch die Zukunft des Lukaskrankenhauses gefährden“, stellt Klinkicht fest. Dem Kreis sei es in zwei Jahrzehnten nicht gelungen, die beiden Kreiskrankenhäuser gut aufzustellen, sagt er, und das werde er „mit einer Mehrheitsübernahme ebenso wenig erreichen." Kostenpflichtiger Inhalt Der Kreisausschuss hatte sich am Mittwoch nicht dazu durchringen können, auf dem von der Geschäftsführung aufgezeigten und den Aufsichtsgremien unterstützten Konsolidierungspfad zu bleiben. Er habe damit, stellt Klinkicht fest, „die schwierige Situation des Rheinlandklinikums scheinbar nicht erfasst.“