Tischtennis-Regionalliga TG Neuss macht Klassenverbleib endgültig klar

Das war der sichere Klassenerhalt für die TG Neuss in der Tischtennis-Regionalliga. Nach zwei Negativerlebnissen in Folge mit den Niederlagen in Langen und Ochtrup (jeweils 2:8) gelang jetzt die Kehrtwende. Beim ASV Süchteln erspielten die Quirinusstädter nach einem turbulenten Spielverlauf einen 6:4-Erfolg und die Rückkehr auf Platz drei in der Tabelle.