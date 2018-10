Neuss: Internationales Filzfest in Neuss

Neuss Die Alte Post, der Verein „Interkulturelle Projekthelden“ und der Raum der Kulturen laden zum zweiten Mal zum „Internationalen Filzfest“ ein. Kommen kann jeder – gleich welchen Alters und welcher Nationalität.

Im vergangenen Jahr musste sich Ennen-Köffers noch um die Finanzierung bewerben, bekam Unterstützung aus einem Projektpool für die kulturelle Arbeit mit Flüchtlingen beim zuständigen NRW-Minsterium – und erzielte damit einen so großen Erfolg bei jungen und alten (Neu-)Neussern, dass „wir in diesem Jahr sogar gefragt wurden, ob wir dieses Filzfest wieder veranstalten möchten“.

Im Malsaal wird gefilzt, Beschreibungen in zwei Sprachen sollen den Weg weisen. Wobei Ennen-Köffers und Ehrentraut allerdings deutlich betonen, dass das Filzfest jedem offen steht. So sei auch der Zusatz „International“ zu verstehen, sagen sie lachend, denn sie hoffen darauf, dass Menschen aller Altersgruppen, gleich welcher Nationalität, zu dem Filzfest kommen. „Die Verständigung ist gerade beim Filzen einfach, funktioniert ohne Sprache“, sagt Ehrentraut, „man muss nicht groß reden, sondern erklärt mit den Händen, wie es geht.“

Was gefilzt wird, steht jedem frei. Im vergangenen Jahr ist eine kleine Band entstanden, und wenn es nach Ennen-Köffers gegangen wäre, hätten alle Produkte in einen Baum im Stadtgarten gehängt und er darauf gehofft, dass die Monsterchen von Spaziergängern abgenommen werden. „Dann hätten sie ein neues Zuhause gefunden“, sagt lachend und gibt auch zu, dass das Ganze wohl eher eine „Dramaturgen-Idee“ gewesen sei (Er ist ein gelernter Dramaturg!)

Immerhin hat Claudia Ehrentraut festgestellt, dass viele Filzer ihre Figuren in der Alten Post gelassen haben. „Es war schon bemerkenswert, dass sich viele gar nicht trauten, die Figuren mitzunehmen“, sagt sie und bezeichnet das Verhalten als durchaus „respektvoll“. So hingen die Figuren an einer langen Schnur auf dem Vorplatz der Alten Post. Ähnliches, so sagen Ehrentraut und Ennen-Köffers unisono, erhoffen sie sich auch für die zweite Auflage.