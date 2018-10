Europawahl 2019: CDU-Bewerber Stefan Berger stellt sich in Neuss vor

Neuss Europa-Kandidat Stefan Berger stellt sich und seine Gedanken der Neusser CDU vor.

Ein Apparatschik ist er nicht. Statt Krawatte trägt Stefan Berger, CDU-Bewerber für die Europawahl, Schal. So unkonventionell wie er sich kleidet, so unkonventionell formuliert er auch. „Diese Große Koalition von Union und SPD in Berlin funktioniert nicht“, sagt er gleich zu Anfang und mahnt seine Neusser Parteifreunde: „Wir sind dabei, die Zukunft unserer Partei aufs Spiel zu setzen.“ Damit auch kein Zweifel aufkommt, wen er im Visier hat, fügt er hinzu: „Angela Merkel ist über den Zenit, sonst würde sich Horst Seehofer in Berlin nicht so aufführen wie er sich aufführt.“ Widerspruch erfuhr der Redner nicht.