Neuss: Weiterführende Schulen stellen sich vor

Gespräche und Beratung für Eltern in Neuss : Weiterführende Schulen informieren

Neuss Einrichtungen bieten Tage der offenen Tür und Elternabende an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für viele Kinder steht im nächsten Jahr der Wechsel zu einer weiterführenden Schule an. Um den Eltern und Schülern die Wahl der richtigen Schule zu erleichtern, bieten die weiterführenden Neusser Schulen Tage der Offenen Tür und Informationsabende an. Dort können sich Eltern und Kinder vor Ort informieren. Die Lehrkräfte stehen dabei für Gespräche über die Anforderungen, Möglichkeiten und Angebote der Einrichtungen zur Verfügung.

Für die meisten ist der Schulwechsel recht spannend. Foto: dpa/Felix Kästle

Zusätzlich werden sich die Schulen in dem Prospekt „Weiterführende Schulen 2019/2020“ der Stadt Neuss vorstellen, das nach den Herbstferien an den Grundschulen verteilt wird. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, sich auch außerhalb der Informationstage nach vorheriger Terminabsprache zu einzelnen Beratungsgesprächen zu verabreden.

Realschulen

Holzheim: Offene Tür am Samstag, 19. Januar, 9 bis 13 Uhr.

Gymnasien

Quirinus-Gymnasium: Offene Tür Samstag, 24. November, 9 bis 13 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Dienstag, 20. November, 19 bis 22 Uhr. Info-Tag für die gymnasiale Oberstufe am Samstag, 24. November, 10 bis 13 Uhr. Info-Brunch am Samstag, 19. Januar, 10 bis 13 Uhr.

Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Offene Tür am Samstag, 24. November, 9 bis 12.30 Uhr. Info-Tag für die gymnasiale Oberstufe und Tag der offenen Tür am Freitag, 14. Dezember, 16 bis 18 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Mittwoch, 16. Januar, 19 bis 20.30 Uhr.

Nelly-Sachs-Gymnasium: Offene Tür am Samstag, 17. November, 8.45 bis 12.30 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Mittwoch, 21. November, 19 Uhr. Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am Montag, 11. März, 19 Uhr.

Marie-Curie-Gymnasium: Offene Tür am Samstag, 1. Dezember, 8.45 bis 13 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Donnerstag, 17. Januar, 19 Uhr. Info-Abend für die gymnasiale Oberstufe am Montag, 25. Februar, 19 Uhr.



Dinslaken : Offene Tür der Gesamtschule Walsum

zurück

weiter

Gymnasium Norf: Offene Tür am Samstag, 1. Dezember, 9 bis 13 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Dienstag, 18. Dezember,

19 bis 21 Uhr.

Gymnasium Marienberg: Offene Tür am Samstag, 10. November, 8.30 bis 10.30 Uhr. Vortrag „Marienberg stellt sich vor“ am Dienstag, 30. Oktober, 19.30 Uhr.

Gesamtschulen

Comenius-Schule: Offene Tür am Samstag, 24. November, 9 bis 13 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Dienstag, 15. Januar, 18 Uhr.

Janusz-Korczak-Gesamtschule: Offene Tür am Samstag, 10. November, 9 bis 12.30 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Dienstag, 20. November, 19.30 Uhr.

Gesamtschule an der Erft: Offene Tür am Samstag, 1. Dezember, 10 bis 13.30 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern und für die gymnasiale Oberstufe am Donnerstag, 8. November, 19 Uhr.

Gesamtschule Nordstadt: offene Tür am Samstag, 1. Dezember, 10 bis 14 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Dienstag, 22. Januar, 18.30 Uhr. Info-Abend für die Oberstufe am Mittwoch, 16. Januar, 18.30 Uhr.

Gesamtschule Norf: Offene Tür am Samstag, 24. November, 10 bis 14 Uhr. Info-Abend für Grundschul-Eltern am Dienstag, 11. Dezember, 19 Uhr.

(NGZ)