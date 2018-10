Neuss: Neue Klinik am "Etienne" - ein Hausarzt für Schwerst-Behinderte

Nordstadt Am „Etienne“ wurde eine neue Fachklinik eingerichtet – zentral, interdisziplinär und mit ganz viel Zeit für ihre Patienten-Gruppe.

Eine Einrichtung, die es so noch in keinem Krankenhausbedarfsplan gibt, ging am Mittwoch am Johanna-Etienne-Krankenhaus in Betrieb. MZEB steht an der Tür, und wer sie öffnet, steht im ersten „Medizinischen Zentrum für erwachsene Menschen mit Behinderung“ in der Region. „Ein Pionierprojekt“, wie Professor Jens Encke als ärztlicher Leiter des Krankenhauses betont, und ein Gemeinschaftsprojekt zudem. Entwickelt wurde das Konzept für den „Hausarzt für Behinderte“, so Encke, unter dem Dach der Augustinus-Gruppe vom „Etienne“, dem psychiatrischen Fachkrankenhaus St. Alexius/St. Joseph und der St.-Augustinus-Behindertenhilfe.