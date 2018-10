Neuss: Shabby Chic statt Wegwerfen

Expertin für Shabby Chic in Neuss

Pastell so weit das Auge sieht in „Utas Stubenhocker“. Foto: Tinter, Anja (ati)

Neuss Im Dreikönigsviertel verkauft Uta Schepping-Jäger Einrichtung im „Shabby Shic“-Stil.

Der alte Kleiderschrank sammelt seit Jahren Staub im Keller, daneben steht noch der Holztisch von Oma mit den zerkratzten Füßen – für viele Menschen sind alte Möbel lästige Gegenstände, die endlich mal zum Sperrmüll gebracht werden müssen. Für Uta Schepping-Jäger sind solche Möbel Schätze, auch gerade wegen der Gebrauchsspuren. Die Neusserin bringt sie in ihrem kleinen Laden mit Pastelltönen und viel Leidenschaft wieder zum Leben.

„Möbel mit Seele“ steht in weißer Schrift auf der Glasfassade des Ladens im Dreikönigsviertel. Jedes Stück ist hier ein Unikat, das die Besitzerin von „Utas Stubenhocker“ selbst aufgetrieben hat. „Oft finde ich wunderschöne alte Sachen auf dem Trödelmarkt in der allerletzten Reihe“, sagt die 53-Jährige, die hauptberuflich als Projektassitentin in einer Augenoptik arbeitet. „Alte Stücke haben Ornamente und Schnörkel, die man heute nirgendwo mehr findet. Ihre ganzen Kratzer und Schrammen erzählen eine Geschichte“, sagt sie. Viel zu schade für den Sperrmüll.