In der Neusser Nordstadt Unfall bei Flucht vor Polizeikontrolle

Beamten war der Wagen gegen 5 Uhr an einer Diskothek an der Xantener Straße aufgefallen, weil der Fahrer augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und seinen Mercedes mehrfach stark beschleunigte. Die Anhaltezeichen der Einsatzkräfte ignorierte der Autofahrer und versuchte sich unter Missachtung zahlreicher Verkehrsregeln der Kontrolle zu entziehen. Selbst als er an der Furtherhofstraße einen Unfall verursachte, wollte sich der Mann noch zu Fuß aus dem Staub machen. Erfolglos, die Beamten holten ihn ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Ein Atemalkoholtest bei dem Krefelder ergab einen Wert von über einem Promille, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde.