Bis nach Unna Remscheider liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Die Polizei hielt das Taxi wenig später an und nahm die Männer am Massener Hellweg vorläufig fest. Bei den Verdächtigen handelte es sich um einen 29-jährigen Fahrer aus Remscheid und um einen 28-jährigen Beifahrer aus Wuppertal. Die Beamten brachten sie in Polizeigewahrsam, wo dem Fahrer wegen Verdachts auf Drogenkonsum eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem ist der 29-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.