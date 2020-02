Premiere in Neuss : Aus dem Leben einer „stummen Jule“

Neuss Das erste selbstverfasste Solostück von Marlene Zilias feierte jetzt Premiere im Theater am Schlachthof. Dabei überzeugte vor allem die musikalische Bandbreite. Einziger Wermutstropfen waren die Zeitsprünge.

Am Ende machte letztlich doch alles Sinn. Denn „Die stumme Jule“ ist Musiktheater und scheinbar abwegige Teile der Geschichte führten zu Songs: Gleich 16 zumeist bekannte Titel baut Marlene Zilias in das Stück ein – und singt sie mit schöner, klarer Stimme, die bis zum Ende des Mammutprogramms vollkommen hält. Als Flugbegleiterin widmet sie „allen Männern, mit denen ich je ein Verhältnis gehabt habe“, Whitney Houston’s „I will Always Love You“, ihren Traum vom Schlittschuhlaufen erfüllt der „Winter“ von Toni Amos. Bekannte Standards wie „Hit the Road, Jack“ (Ray Charles), „All That Jazz“ aus dem gleichnamigen Film mit der Musik von Ralph Burns folgen in schnellem Wechsel. „In My Head“ geht es rund bei den vielen Telefongesprächen, am Ende wird alles gut: „Just the Two of US“ (Grover Washington). „Que sera“ von Doris Day singt das Publikum in der Zugabe begeistert mit. Das „Thank You for the Music“ (ABBA) gibt der Meinung der Zuschauer lebhaft Ausdruck.