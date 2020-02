Fridays for Future Neuss : Klima-Aktivisten planen „Speed-Demos“

Neuss Fridays for Future Neuss kündigt monatliche Aktionen an. Zudem sind weitere Info-Stände und Speed-Demos geplant.

„Stimmt leider alles“, sagt Soja-Nemo Heißerer (23), „aber stellt euch mal die Frage, was wäre, wenn es Fridays for Future nicht gäbe.“ Die Berufsschülerin und Aktivistin von Fridays for Future Neuss ist sich sicher: Dann gäbe es heute keine CO 2- Steuer, der Klimawandel wäre kein Dauerthema in den Medien und ein Klimabewusstsein hätte sich weiter nur bei wenigen gebildet. Außerdem: „Noch nie haben Aktivisten oder Revolutionäre es geschafft, in nur einem Jahr eine solche Größe zu erreichen“, betont Mitstreiter Samuel Akinlaja (17) vom Quirinus-Gymnasium. Auch was Fridays for Future Neuss (FFF Neuss) in der eigenen Stadt erreicht habe, könne sich sehen lassen: „Es ist ein Klimapaket in Arbeit, der ÖPNV soll billiger werden, es ist beschlossen, dass die RWE-Aktien verkauft werden, und es wird in Neuss langsam einfacher, nachhaltig einzukaufen“, listet die Aktivisten auf. Das reiche natürlich längst nicht, und deshalb hat FFF Neuss 2020 viel vor: „Wir wollen jeden Monat eine Aktion starten“, so Heißerer. Los geht es am 14. Februar mit einer Demo in Neuss. „Und bei der nächsten Groß-Demo im April sind wir auch wieder dabei“, sagt die 23-Jährige. Daneben ist eine Handy-Sammel-Aktion in Planung. Es soll ein Infostand entstehen, mit dem FFF Neuss bei Veranstaltungen in der Stadt vertreten sein wird. „Wir denken außerdem über Speed-Demos nach, die nur rund eine halbe Stunde dauern, so dass jeder in seiner Mittagspause mitmachen kann“, erzählt der 17-Jährige. Auch Fahrrad-Demos und eine „Demo der Bäume“ sind in Planung.