Theater am Schlachthof Neuss : Das TaS spielt im Clemens-Sels-Museum

Maren Donner, Marlene Zilias und Markus Andrae proben die Produtkion „Halb zog sie ihn, halb sank er hin – Eine Nixe packt aus" im Theater am Schlachthof. Foto: Jagna Witkowski

Neuss Das Theater am Schlachthof zeigt Auszüge aus seiner neuen Musikproduktion im Gartensaal.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Schon am kommenden Sonntag präsentiert das Theater am Schlachthof (TaS) sein neues Musikprogramm, das seine eigentliche Premiere erst im Juni erlebt. An einem besonderen Ort und auch nur in Auszügen, denn die Produktion „Halb zog sie ihn, halb sank er hin – Eine Nixe packt aus“ gehört zum Begleitprogramm der Ausstellung „Erzählen in Bildern“ im Clemens-Sels-Museum und wird eben dort auch gezeigt.Vorher, um 17.15 Uhr, haben die Zuschauer die Chance, sich von Kurator Ulf Sölter durch die Schau führen zu lassen.

Romantische Sinnlichkeit und unterdrücktes Begehren, Tragik und Unschuld – und die Faszination weiblicher Lockungen: Die mythische Figur der Nixe ist schon seit der Antike Projektionsfläche der menschlichen Phantasien und hat Kunst und Künstler inspiriert. Ob Lorelei oder Undine, Rheintochter oder Meerjungfrau — die Sehnsucht nach Liebe jenseits der Elemente und die Unmöglichkeit ihrer Erfüllung berührt uns bis heute, sagte sich der Künstlerische Leiter des TaS, Markus Andrae, der selbst spielt (uner anderem Gitarre), und auch für Text und Regie verantwortlich ist.

Ein poetischer, aber auch humorvoller Abend mit bekannten und überraschenden Songs und kleinen lyrischen Intermezzi über Lorelei und Co. verspricht er für seine Produktion mit den Schauspielerinnen Maren Donner und Marlene Zilias. Der erste Teil des Titels ist übrigens einer Ballade von Johann Wolfgang von Goethe entlehnt. „Der Fischer“ heißt sie und wurde 1779 von ihm geschrieben. Sie erzählt von einem Fischer, der an einem Ufer sitzt und angelt. Da erscheint plötzlich eine Nixe vor seinen Augen und lockt ihn mit ihren Gesängen und mit ihren Worten in die Tiefe des Meeres. Worin er auf Nimmerwiedersehen verschwindet.

Karten für die erste Vorführung gibt es ausschließlich im Clemens-Sels-Museum unter 02131 904141. Die „große“ Premiere findet am Freitag 7. Juni, um 20 Uhr im Theater am Schlachthof statt. Weitere Termine gibt es dann in der Spielzeit 2019/ 2020 im Theater am Schlachthof an der Blücherstraße.

Info Am Obertor, Sonntag, 5. Mai, 18 Uhr, Führung um 17.15 Uhr

(NGZ)