Premiere in Neuss : Szenische Lesung mit Musik im Theater am Schlachthof

Neuss Das TaS trägt zu den jüdischen Kulturtagen bei – mit einem eigens kreierten Theaterabend. Premiere ist heute.

Auf diese Gelegenheit hatte Markus Andrae vom Theater am Schlachthof (TaS) schon lange gewartet: Die Jüdischen Kulturtage sind ein idealer Anlass, um das interessierte Publikum für den jüdischen Autor Salomo Friedlaender zu begeistern. Am heutigen Freitag präsentiert das Theater am Schlachthof eine szenische Lesung mit Musik über und mit Texten von Salomo Friedlaender, der auch unter dem Pseudonym Mynona veröffentlichte. Der Autor, Jahrgang 1871, starb 1946 in Paris.

„Als ich vor 30 Jahren per Zufall an Texte von Friedlaender gekommen bin, war ich sofort fasziniert – und erstaunt, dass so jemand in völlige Vergessenheit geraten konnte“, sagt Markus Andrae. Er beschreibt den Autor als „eine Geistesgröße, der damals auf einer Stufe stand wie Kurt Tucholsky“. Er habe Einfluss auf das Geistesleben gehabt, sei ein streitbarer Denker und ein Anhänger des sozialistischen Pazifismus gewesen – damit habe der Jude gleich doppelt auf der falschen Seite gestanden. Bestseller habe er keine geschrieben – er sei halt ein Intellektueller gewesen, der nicht wirklich in seine Zeit passte. Schon früh sollte er nach Paris emigrieren.