Führerscheinstellen im Rhein-Kreis Neuss : Kreishäuser: Kunden nutzen Self-Service-Terminals rege

Barbara Edelhagen freut ich mit den Dezernenten Tillmann Lonnes (l.) und Harald Vieten über die Nutzung der Terminals. Foto: Rhein-Kreis

Neuss Wer sich einen neuen Führerschein ausstellen lassen möchte, kann sich seit inzwischen über einem Jahr ein biometrisches Passfoto direkt in den Kreishäusern in Neuss an der Oberstraße 91 und Grevenbroich, Lindenstraße 10, machen lassen.

Die Self-Service-Terminals des Rhein-Kreises in den beiden Straßenverkehrsämtern seien sehr gefragt, wie es in einer Mitteilung des Rhein-Kreises heißt. Insgesamt 730 Fotos wurden bereits digital aufgenommen und weiterverarbeitet.

„Das ist für uns ein sehr gutes System und eine Arbeitserleichterung“, sagt Barbara Edelhagen, Leiterin der Führerscheinstelle des Straßenverkehrsamtes. Die Fotos sind biometrisch und werden digital von dem zuständigen Sachbearbeiter an die Bundesdruckerei weiter geleitet, um das Dokument zu bestellen.Einen Ausdruck gibt es nicht mehr, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kreisdezernenten Tillmann Lonnes und Harald Vieten betonen, dass die Terminals höchste Sicherheitsstandards erfüllen und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik zertifiziert sind.

Nach dem Abruf der Daten durch die Kreismitarbeiter und der digitalen Übermittlung an die Bundesdruckerei werden sie nach 24 Stunden gelöscht. „Möglich wäre es auch, in Zukunft die Terminals in anderen Bereichen unserer Verwaltung einzusetzen“, sagt Harald Vieten und denkt schon einen Schritt weiter. Die Automaten sind übrigens auch für Rollstuhlfahrer zugänglich und bieten dem Nutzer mehrere Sprachen an. Der Kunde zahlt für das digitale Foto eine Schutzgebühr in Höhe von vier Euro.

Geöffnet hat die Führerscheinstelle Neuss montags bis mittwochs von 8 bis 15.30 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr.

(NGZ)