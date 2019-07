In Neuss mit dem Segway unterwegs : Eins, zwei, drei im Sauseschritt...

In Neuss mit dem Segway unterwegs

Neuss Kompliziert ist Segwayfahren nicht: nach vorne oder hinten beugen, nach rechts oder links. Aber Vorsicht!

„Das haben bis jetzt alle geschafft, von 14 bis 83 Jahre“, sagt City-Manager Thomas Werz von Neuss Markting. Na bravo, denke ich, und weiß nicht, ob ich nun beruhigt sein soll, oder ob der Druck größer wird. Eins gefällt mir auf jeden Fall: Fahrt aufnehmen bedeutet auf diesem speziellen Zweirad sein Gewicht nach vorne zu verlagern, gebremst wird in Gegenrichtung. Vorn und hinten kann ich unterscheiden, rechts und links dagegen nicht immer.

Wenn meine „Navi-Dame“ beim Autofahren befiehlt: Nächste Kreuzung bitte rechts abbiegen, setzte ich schon mal den linken Blinker. Meine Söhne kennen das. „Mama, das andere Rechts“, heißt es dann. Beherzt steige ich also auf das Gefährt, das kräftig wackelt. Huch, Gleichgewicht halten, und nicht schon nach wenigen Sekunden versagen. Klappt. Der erhöhte Blick gefällt mir. Werz hat vorsichtshalber den „Schildkrötenmodus“ eingestellt, heißt, schneller als sechs Stundenkilometer wird’s vorerst nicht, egal, wie weit ich mich nach vorne beuge.

am Sonntag, 4. August, von 10.30 bis 12.30 Uhr, Thema „Durch den Neusser Hafen“, und am Sonntag, 15. September, 10.30 bis 12.30 Uhr, Thema „Neusser Gassen und Gärten“. Kosten: 49 Euro.

Und dann geht es auch schon los – Übungseinheit auf dem am Vormittag ziemlich menschenleeren Parkplatz der Neusser Stadthalle. Prima, viel freie Fläche, keine anderen Verkehrsteilnehmer, kaum Unebenheiten. Nach einigen Minuten nimmt die Geschwindigkeit zu, etwas, schnell ist anders. Dennoch: Ein leichter Wind weht mir ins Gesicht. Juche, so einfach geradeaus düsen ohne störende Ampeln, Vorfahrten oder Stopp-Schilder beachten zu müssen, macht Laune. Doch das reicht nicht, um an einer der Segway-Touren teilnehmen zu können, die Neuss Marketing regelmäßig durch die Innenstadt anbietet.