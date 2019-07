Schützenfest in Neuss : Online-Supermarkt Picnic geht unter die Schützen

Neuss Der Online-Supermarkt Picnic wird offizieller Lieferbote des Neusser Bürger-Schützenfestes, das vom 23. bis 27. August gefeiert wird. Das teilte das Unternehmen jetzt mit.

Im April 2018 startete Picnic seinen Dienst in Deutschland mit der Eröffnungsfeier seines ersten Hubs in Neuss – somit hat die Stadt eine besondere Bedeutung für das Unternehmen. In Zusammenarbeit mit dem Neusser Bürger-Schützen-Verein hat Picnic Produktpakete zusammengestellt, die von den Kunden über die Picnic-App bestellt werden können und direkt zum Schützenfest geliefert werden. Dort können sie von den Schützen am Picnic-Stand abgeholt werden.

Die Produktpakete umfassen Spezialitäten aus der Region: das in enger Zusammenarbeit mit der Privatbrauerei Bolten gestaltete Schützenbräu, der Düsseldorfer Original-Kräuterlikör Killepitsch (in spezieller Edition), Weißburgunder und Rieslingsekt für die Damen, Wasser, Schützenfeuer-Mettwürstchen und typisches Quirinusbrot aus Neuss. „Der Neusser Bürger-Schützen-Verein hat in diesem Jahr seine Produktpalette im Food-Bereich ergänzt und verfeinert. So ist es gelungen, mit Picnic gemeinsam ein Paket für alle zusammenzustellen“, erklärt Uli Bolz, Geschäftsleiter der Neusser Schützenfest gGmbH. Er ist zuversichtlich, dass an den Ehrenabenden sowie zum Schützenfest eine willkommene Stärkung für die Marschierer und die Besucher am Straßenrand angeboten werden kann.