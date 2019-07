Haus & Grund Neuss gibt Tipps : Was beim Grillabend zu beachten ist

Was beim Grillabend zu beachten ist

So ein Grillabend ist eine tolle Sache. Aber er kann auch zu Ärger führen, wenn Rauch und Lärm die Nachbarn stören. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Neuss Der Verein „Haus & Grund“ Neuss gibt Tipps fürs Grillen zu Hause und eine gute Nachbarschaft. Denn Grillabende sind häufig Anlass für Nachbarschaftsstreitigkeiten.

Einen Sommerabend mit Freunden am Grill zu verbringen ist eine tolle Sache. Sich mit den Nachbarn gut zu verstehen allerdings auch. Weil gerade das sommerliche Grillen leicht zu Streit an Gartenzaun oder Balkonbrüstung führt, gibt der Verein „Haus & Grund“ Neuss ein paar Hinweise. „Rauch und Grillgeruch dürfen die Nachbarn grundsätzlich nicht belästigen“, erklärt Heiner Kaumanns. Der erste Vorsitzende von Haus & Grund Neuss fügt hinzu: „Falls die Nachbarn sich belästigt fühlen, kann das Grillen als Ordnungswidrigkeit zu einer Geldstrafe führen.“

Um das zu vermeiden, sollte man im Vorhinein das Gespräch suchen. Dann können sich die Nachbarn auf den Grillabend einstellen und rechtzeitig ihre Fenster schließen. Wer zu dicht an den Nachbarn wohnt, kann natürlich auch auf einen öffentlichen Grillplatz oder in einen Park ausweichen, wo das Grillen erlaubt ist. Solche Möglichkeiten gibt es in vielen Kommunen.