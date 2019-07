Streit um Bandenwerbung in Neuss : Sportvereine dürfen künftig wieder werben

Neuss Stadtmarketing bedauert „mangelhafte Kommunikation“ in Sachen Bannerwerbung.

Kehrtwende im Streit um abgehängte Werbebanner für sportliche Großveranstaltungen in der Neusser Innenstadt. Der Verwaltungsvorstand hat in einer Sitzung am Dienstag entschieden, „dass Sportereignisse von überregionaler Bedeutung, die zudem noch in der Innenstadt stattfinden, von der restriktiven ‚Bannerregelung’ ausgenommen werden.“

Das geht aus einem Schreiben hervor, das Marketing-Geschäftsführer Jürgen Sturm am Dienstagnachmittag an den Vorstand des Neusser Radfahrervereins geschickt hat und das unserer Redaktion vorliegt. Während nach Informationen unserer Redaktion den Sportvereinen am Montag nur die Bannerwerbung in innerstädtischen „Randlagen“ erlaubt werden sollte, heißt es in dem Schreiben ausdrücklich: „Dies gilt neben der Tour de Neuss auch für den Sommernachtslauf. Ihre Banner können somit uneingeschränkt am Hafenbecken 1, Benno-Nussbaum-Platz und an der Nordkanalallee aufgehangen werden.“ Außerdem bietet der Neuss-Marketing-Geschäftsführer dem NRV mit Blick auf die Tour de Neuss am heutigen Mittwoch eine Art „Wiedergutmachung“ für die kurzfristig und ohne Information des Vereins entfernten Werbebanner an: „Sofern noch relevant, können die Banner, die in der Tourist-Information liegen, sofort wieder aufgehangen werden.“