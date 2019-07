Kult-Band aus Neuss : „Der Räuber-Abend ist unser Baby“

Kurt Feller (r.) – hier neben „Schrader“ auf der Bühne – ist Gründungsmitglied der „Räuber“. Er hat den „Räuber“-Abend einst mit aus der Taufe gehoben. Foto: Dirk Loerper/Räuber

Neuss Am 15. August ist „Räuber“-Abend. Gründungsmitglied Kurt Feller verrät, warum das Konzert für die Band etwas Besonderes ist.

Von Andreas Buchbauer

Herr Feller, Sie haben den Räuber-Abend auf dem Münsterplatz einst mit aus der Taufe gehoben. Am 15. August ist es wieder soweit. Kribbelt es schon?

Kurt Feller Auf jeden Fall. Für die Band ist der Räuber-Abend immer etwas Besonderes im Jahreskalender, und das sage ich nicht nur so. Das ist kein Gestrunze! Wir haben in Neuss soviel erlebt, wir haben so tolle Erinnerungen an die Auftritte, es ist fast wie ein Familientreffen, mit Fans und Freunden. Der Räuber-Abend ist unser Baby, auf das wir stolz sind.

Info Konzert auf dem Münsterplatz Wann Der „Räuber“-Abend 2019 findet am Donnerstag, 15. August, statt. Beginn ist um 19 Uhr. Wo Die Band spielt ein rund zweistündiges Konzert auf dem Münsterplatz in Neuss. Eintritt Der Eintritt ist frei.

Wie ist er eigentlich damals entstanden?

Feller Aus einer Bierlaune heraus. Ich stand mit dem leider viel zu früh verstorbenen Eberhard Schiffer vom Markthaus Köhler zusammen. Wir schauten auf den Münsterplatz und dachten uns: Eigentlich jammerschade, dass da so wenig stattfindet. Das müsste doch zu ändern sein. So entstand die Idee zum Konzert. Die Räuber – 2021 feiern wir unser 30-Jähriges – waren damals noch eine ziemlich junge Band. Der Räuber-Abend ist fast so alt wie die Band selbst. Eberhard Schiffer fragte: Habt ihr denn überhaupt genug Stücke im Repertoire? Klar, hatten wir das. Und dann ging es mit den Planungen los.

Also frei nach dem rheinischen Motto: Net kalle, donn.

Feller Genau. Und das passte auch von Anfang an. Neuss ist ja die Heimat von Karl-Heinz Brand, der die Räuber mitgegründet hat und bis 2016 unser Sänger war. Und ich bin zwar gebürtiger Kölner, habe aber lange Zeit im Rhein-Kreis Neuss gelebt, in Jüchen oder genauer gesagt in Hoppers und in Grevenbroich. Auch für mich ist der Rhein-Kreis ein Stück Heimat geworden.

Aber warum findet der Räuber-Abend traditionell donnerstags statt?

Feller Als es losging, gab es im Einzelhandel noch den Langen Donnerstag. Da war die Idee, daran mit dem Konzert auf dem Münsterplatz anzuknüpfen. Das hat sich dann über die Jahre bewährt. Auch wenn der erste Räuber-Abend seinerzeit beinahe ins Wasser gefallen wäre.

Inwiefern?

Feller Es hatte den ganzen Nachmittag wie aus Kübeln geschüttet. Wir haben das Wasser mit Schrubbern von der Bühne gewischt, so nass war alles. Karl-Heinz Brand dachte schon: Das war’s, da kommt doch keiner. Und das ausgerechnet in seiner Heimatstadt, bei dem Konzert, auf das wir uns so gefreut hatten! Er ist dann erst mal ein Bier trinken gegangen. Aber gegen 18.30 Uhr kam die Sonne raus, und der Münsterplatz füllte sich. 2500 bis 3000 Leute kamen. Es wurde ein toller Abend – und der Start einer jetzt auch schon fast drei Jahrzehnte währenden Tradition.

Was ist das Besondere am Münsterplatz?

Feller Mich erinnert er an den Alter Markt in Köln. Und das sage ich als Kölner! Die Stimmung ist immer großartig, es wird friedlich miteinander gefeiert. Und die Neusser sind wirklich ein tolles Publikum, selbst wenn es mal Pannen gibt. Wir hatten zum Beispiel mal ein Jahr, da ist, als wir das Lied „Die Rose“ anspielten, ständig der Strom rausgeflogen. Wir spielten es das erste Mal an, zack, aus. Die Leute haben geduldig mit uns gewartet. Nach drei, vier Minuten war der Strom also wieder da. Wie spielten das Stück erneut an, und zack, war der Strom wieder weg. Das selbe Spiel. Beim dritten Mal dachte ich: Jetzt werden gleich die ersten ungeduldig. Aber es hat niemand gepfiffen oder gebuht, sondern die Leute haben sich einfach unterhalten und gewartet, dass es weitergehen kann. Ich bin nicht sicher, ob das in jeder Stadt so funktioniert hätte.

Wie hat sich der Räuber-Abend im Laufe der Jahre verändert?

Feller Das Grundkonzept ist ja geblieben. Wir spielen ein Konzert, und die Leute sollen bei freiem Eintritt Spaß haben und mit uns feiern. Uns geht es beim Räuber-Abend nicht ums Geldverdienen, weil er, wie gesagt, unser Baby ist. Aber natürlich sind zum Beispiel die Sicherheitsauflagen und damit auch die Kosten immer mehr gestiegen. Finanziert wird das Ganze ja in erster Linie über den Getränkeverkauf. Deshalb ist es wichtig, dass die Besucher nicht ihre eigenen Getränke mitbringen. Mit dem Getränkekauf vor Ort sorgen sie dafür, dass das Ganze gestemmt werden kann.

Was erwartet die Besucher in diesem Jahr?

Feller Zunächst mal ist unser neuer Sänger Sven West aus Grevenbroich zum ersten Mal beim Räuber-Abend in Neuss dabei. Das wird eine Premiere. Er ist ein echter Diamant, durch seine Stimme hat sich das Repertoire der Band noch einmal erweitert. Er kann Soul, Rock, natürlich auch Schlager. Das bietet uns für neue Stücke auch neue Möglichkeiten.

Wie sieht’s denn mit neuen Liedern aus?

Feller Da waren wir fleißig. Wir haben die vergangenen Wochen genutzt, um neue Songs zu schreiben. Neun neue Lieder sind fertig, die werden wir im Gepäck haben. Zudem sind noch ein, zwei weitere Lieder in der Pipeline. Vielleicht gibt es die auch zu hören und damit weitere Premieren beim Räuber-Abend am 15. August. Das ist spannend für das Publikum und für uns als Band, schließlich sehen wir, wie die neuen Stücke bei den Leuten ankommen. Aber die Klassiker gibt’s natürlich auch.

„Wenn et Trömmelche jeit“ wurde in der vergangenen Session erst zum größten Kölschen Karnevalshit aller Zeiten gewählt...

Feller Das war für uns ein echter Ritterschlag, schließlich war das ein Publikumspreis. Wir spielen beim Räuber-Abend im Grunde drei Blöcke. Der erste ist unser Mitsing-Block mit alten Hits, da stimmen wir an und beziehen das Publikum ein. Dann gibt es einen Block mit neueren Räuber-Stücken wie zum Beispiel „Iwigkeit“ oder „Dat es Heimat“. Und dann gibt es, sozusagen als dritten Block, die ganz neuen Stücke zu hören. So wird der Räuber-Abend auch zum Treff der Generationen.

Gibt’s denn zur neuen Session auch ein neues Räuber-Album?

Feller Wir hatten zunächst darüber nachgedacht. Aber da wir 2021 unser 30-Jähriges feiern, möchten wir dann mit einem neuen Album kommen. Gut möglich ist allerdings, dass Anfang 2020 eine CD mit vier Stücken erscheint, also ein Mini-Album. Und das Ganze soll es natürlich nicht nur als Download geben, sondern richtig für den CD-Player. Viele Räuber-Fans mögen das schließlich so.

Ihr seid in diesem Jahr zum ersten Mal mit Fans auf große Schiffstour auf dem Rhein gegangen, eine kleine Räuber-Fluss-Kreuzfahrt. Der Weg führte von Köln nach Amsterdam. Wie war’s?

Für Sänger Sven West wird es der erste „Räuber“-Abend. Foto: Andreas Buchbauer

Die Band gehört zu den Größen im Kölner Karneval. Foto: Andreas Buchbauer