Raketenstation Hombroich in Neuss : Raketenstation wird zum Ideenlabor

Enoch Cheng ist eine Multikünstler und war drei Wochen auf Einladung der Stiftung Insel Hombroich Gast auf der Raketenstation. Foto: Dieter Staniek

Hombroich Enoch Cheng hat drei Wochen auf der Raketenstation Hombroich gearbeitet und nun sein Projekt vorgestellt.

Von Hansgeorg Marzinkowski

Die jüngste Künstlerstätte auf der Raketenstation Hombroich, das 2017 fertiggestellte „Haus für Musiker“, wird als Lebens- und Arbeitsraum für Künstler und Wissenschaftler immer deutlicher zur Ideenstätte: Vornehmlich junge Künstler nutzen die ehemalige Nato-Station als Ort des Experimentes. Das war von Anfang an so geplant, als 1996 der Insel-Gründer Karl-Heinrich Müller mit den Künstlern und Architekten Erwin Heerich und Raimund Abraham zusammensaß und auch für das Haus für Musiker ihre Idee einer begehbaren Skulptur festschrieben. In einem langen Reifeprozess hat schließlich der österreichische Architekt Raimund Abraham (1933 – 2010) das Haus realisiert.

Die außen verschlossen wie eine Burg wirkende Architektur fördert im Inneren umso mehr die gemeinschaftliche Atmosphäre. Im Untergeschoss befindet sich ein großes Theater mit Platz für 200 Besucher, das auch als Konzerthalle genutzt wird. „Das ist eine geglückte Insel in der Insel“, sagt der Bildhauer und Architekt Oliver Kruse, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Insel Hombroich, und: „Wir geben nun den Schlüssel an junge innovative Musiker weiter.“

Info Termin Die Stiftung Insel Hombroich lädt den Multikünstler Enoch Cheng (Hongkong) zu einem weiteren Arbeitsaufenthalt auf die Raketenstation ein. Der öffentliche Teil dieser Phase von „Morphing“ wird Sonntag, 29. September gezeigt.

Für drei Wochen arbeitete jetzt der 1983 in Hongkong geborene Enoch Cheng auf der Station. Der Multikünstler ist als Regisseur, Kurator, Performer und Schriftsteller gefragt. Seine Arbeiten beschäftigen sich mit den Themen Ort, Reise, Fiktion, Erinnerung, Zeit und Ziel. In jüngerer Zeit ergänzt er sie um Ideen zu Aussterben und Migration.

Für sein Projekt „Morphing“ (Tanz) lud er auf die Raketenstation Künstler ein, mit denen er in früheren Projekten zusammengearbeitet hat: Hsu Poang und Huang Dingyun aus Taiwan, Phumlani Mdebele und Bongile Gorata Lecoge-Zulu aus Südafrika, aus Stuttgart kam Jasmin Schädler (Regie). Erste Ergebnisse dieser Zusammenarbeit wurden in einer öffentlichen Probe gezeigt.

Oliver Kruse schaute bei der Begrüßung überrascht in die Runde, mit gut 100 Besuchern hatte er wohl nicht gerechnet. Etwas irreführend erklang zur Einstimmung barocke Streichermusik. Als dann zur ersten Performance „Stairway to Heaven“ der britischen Rockband Led Zeppelin den Raum füllte, verließen die ersten Besucher das Theater.

Lieder, Mode, vor allem aber Tanz interpretierten die oft abrupten Musikwechsel. Die ausdrucksstärksten Sequenzen gelangen dabei Bongile Gorata Lecoge-Zulu, der Südafrikaner zählt auch Akrobatik zu seinen Beschäftigungsfeldern. Enoch Cheng und Phumlani Mdebele interpretierten das Midtempo von Ed Sheerans und Justin Biebers „I don’t care“ auf höchst individuelle Weise. Alle drei fanden sich zusammen in einem wunderbaren chinesischen Song der Popsängerin Karen Mok. „Das hat mich sehr berührt, aber auch zum Lächeln gebracht“, kommentierte Renate Berger, die Leiterin der Tagesstätte „Kinder Insel Hombroich“, und gestand offen: „Ich habe mir abgewöhnt, alles rational zu erklären, sondern achte mehr auf Empfindungen.“

Damit dürfte ihr auch die Filmtrilogie über Migration und Aussterben gefallen haben, die Enoch Cheng in den letzten drei Jahren aufgenommen hat. Der erste Film behandelt das Schicksal seines Großvaters, der von Hongkonk nach Südafrika emigrierte. Beim Enkel wird die Geschichte skurril: Ein Koffer geht am Flughafen verloren. Ein Drama, denn in dem Koffer war ein Aquarium und in diesem der Großvater. Der dritte Teil der Trilogie, in dem ein Arzt dem Kranken empfiehlt „Du solltest tanzen“ endet im Tanz mit Schlachthälften zu abstrusen Texten und Geräuschen.