Angebote in Neuss : Jugendeinrichtungen ab 18.Mai wieder geöffnet

Neuss Die Zeit, in der sich Jugendliche nur über die sozialen Medien austauschen konnten, ist vorbei: Ab Montag öffnen die Neusser Jugendeinrichtungen in freier und städtischer Trägerschaft schrittweise wieder die Türen für offenen Angebote wie Billard, Spiele und Musik.

Das teilte Thomas Isop-Sander, Sprecher der Facharbeitsgruppe 1 „Jugendarbeit in der Stadt Neuss“, jetzt mit. Allerdings gebe es auch dort die üblichen Auflagen wie Mundschutz, Abstandsregeln und Co. Zudem sei zunächst eine vorherige Anmeldung für die Teilnahme erforderlich. Manche Angebote wie Tanzen, Capoeira und andere körperbetonte Aktivitäten seien zudem immer noch nicht möglich. Deshalb werde jede Einrichtung ein eigenes Konzept zu einer Teilöffnung entwickeln, um in kleinen Gruppen erste Angebote zu ermöglichen und dabei den Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Eine Palette, welche Angebote in welcher Einrichtung möglich sind, lässt sich unter dem hashtag #neusswasgeht einsehen.