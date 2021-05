Kooperation von Stadt Rheinberg und Caritasverband Moers-Xanten : Chance auf Beratungsstelle zu „Sexualisierter Gewalt“

Rheinberg Im Rheinberger Jugendhilfeausschuss ist über eine Förderung für eine neue Beratungsstelle gesprochen worden. Die Stadt kooperiert mit dem Caritasverband Moers-Xanten.

Sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet mitten in der Gesellschaft statt, auch in Rheinberg. „Für uns ist das ein extrem wichtiges Thema“, machte Azra Zürn, Leiterin des städtischen Fachbereichs Jugend und Soziales, in der Sitzung des Jugendhilfeausschusses deutlich. Es vergehe kaum eine Woche, in der die Medien nicht über Vorfälle berichteten. Und in der aktuellen, von Bundesinnenminister Horst Seehofer vorgestellten Kriminalitätsstatistik sei im Bereich von Sexualdelikten gegen Kinder und Jugendliche eine Zunahme um 6,8 Prozent verzeichnet – darauf wies im Ausschuss Elias Sentob von der FDP hin. Knapp 15.000 Fälle seien im vergangenen Jahr bekannt geworden, von der Dunkelziffer ganz zu schweigen. Etwa 12.600 konnten aufgeklärt werden.