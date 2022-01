Programm im Clemens Sels Museum Neuss : Reise in digitale und märchenhafte Welten

Mit einem Tablet können Besucher Skulpturen aus der Sammlung in neue Welten versetzen. Es ist nur eine von zehn Stationen, die sie in der Schau „Digital zum Original“ erwarten. Foto: Clemens Sels Museum

Neuss Fünf Ausstellungen hat das Clemens-Sels-Museum für 2022 geplant: Es geht um Kaffee, Symbolisten und interaktive Angebote. Ein Überblick.

Ein eigenes Stillleben entwerfen oder unbekannte Ebenen in einem Gemälde entdecken? Das neue Jahr im Clemens-Sels-Museum verspricht interaktiv zu werden. Und während am Wochenende die aktuelle Loïe Fuller-Ausstellung endet, richtet das Museum den Blick nach vorne und stellt sein Programm für das neue Jahr vor. Fünf Ausstellung sind geplant – zwei davon werden im Feldhaus zu sehen sein. Ein Überblick.

Haupthaus Es sind neue digitale Wege, die das Clemens-Sels-Museum in seiner Frühjahrsausstellung „Finde deinen Zugang, digital zum Original“ ab Sonntag, 6. April, einschlägt: „Der Titel ist Programm“, sagt Museumsdirektorin Uta Husmeier-Schirlitz. Während die Corona-Pandemie die Digitalisierung beschleunigt hat, sei die Frage aufgekommen, wie digitale Formate den Blick auf ein Kunstwerk erweitern können. An zehn Stationen sollen die Besucher selbst aktiv werden. So können sie etwa Skulpturen aus der Sammlung in eine neue digitale Welt setzen, mit Lichtmalerei experimentieren oder mit Hilfe von Augmented Reality zeichnen. Aber auch Hintergrundinformationen werden so spielerisch vermittelt, etwa in dem Entstehungsprozesse sichtbar gemacht werden.