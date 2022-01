Nach Teststart in Neuss : Stadt hält an PCR-Lolli-Pooltests in Kitas fest

Neuss Das am Montag gestartete Testverfahren in den 105 Kindertagesstätten wird fortgesetzt. Im Gegensatz zu den Schulen sind die Tests nicht Länder-Sache, sondern kommunal getragen.

Die Stadt setzt die PCR-Pooltests in den Kindertageseinrichtungen fort. Das teilte Bürgermeister Reiner Breuer am Donnerstag den Fraktionsvorsitzenden mit, die in Vertretung des Hauptausschusses als so genannter Ältestenrat zusammenkamen. Diese Lollitests waren von der Stadt erst am Montag flächendeckend in allen 105 Neusser Kitas eingeführt worden und das, wie Breuer anmerkte, zur Zufriedenheit sowohl der Eltern als auch der Einrichtungen.

Bürgermeister Reiner Breuer: „Zum Glück nicht verboten.“ Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Das Land habe es allen Kommunen freigestellt, an diesen Gruppentests festzuhalten und das, so Breuer, „zum Glück nicht verboten“. Die Stadt werde daher ihre vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem beauftragten Düsseldorfer Labor weiter erfüllen. Die Test in den Schulen seien Ländersache, sagt Breuer, die Tests in den Kitas dagegen rein kommunal getragen.

Erst Mitte Dezember hatte die Stadt dem Drängen von Elternverbänden und den Forderungen vor allem aus der CDU nachgegeben und die Tests eingeführt. Grund dafür war vor allem die Beobachtung, dass die freiwilligen Tests in zu vielen Familien nicht mehr gemacht wurden. Hinzu kam die Sorge vor rasch wachsenden Corona-Fallzahlen.

Die damals befürchtete Welle ist so schnell angestiegen, dass das Land die Tests in den Grundschulen nun anders handhabt. Pool-Tests, die nach PCR-Standard analysiert werden, gibt es weiterhin. Doch im Falle eines positiven Befundes wird künftig per Schnelltest ermittelt, welches Kind aus dieser Gruppe der eigentlich infizierte Virusträger ist. Das soll Test- und Laborkapazitäten frei machen.