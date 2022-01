Show „Deutschland sucht den Superstar“ : 19-jährige Neusserin tritt bei DSDS auf

Neuss Tausende Musikfans bewerben sich jedes Jahr bei „Deutschland sucht den Superstar“. Nur wenige schaffen es bis vor die TV-Kameras. Die Neusserin Amina Samira Abdou Taye hat diese Hürde schon einmal gemeistert.

Die sind in diesem Jahr besonders umkämpft: Für die besten 25 Sänger winkt ein Auslands-Recall im italienischen Apulien. Chancen dürfte Amina mit ihrer Pop-Song-Wahl vor der Jury durchaus haben. „Ich mag alle Musikrichtungen – und es ist mir völlig egal, was eine Kandidatin oder ein Kandidat singt. Hauptsache, er macht´s gut“, so Florian Silbereisen, der in diesem Jahr erneut am Jury-Pult sitzt, das zum ersten Mal ohne DSDS-Urgestein Dieter Bohlen auskommen muss.