Kinderbauernhof Selikum: Ingrid Schäfer ist jetzt Fördervereins-Ehrenmitglied

Selikum Es war ein bewegender Abschied, aber auch ein fröhlicher, an dem viele Erinnerungen ausgetauscht wurden. Denn nach der Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer des Kinderbauernhofs wurde dessen langjährige Vorsitzende Ingrid Schäfer zum Ehrenmitglied ernannt.

Mit ihrem Einsatz gelang es ihr, den Kinderbauernhof nicht nur für die Neusser zu einem attraktiven Ausflugsziel zu machen. Die Einrichtung in Selikum hat sich mittlerweile zu einem beliebten Ausflugsziel in der Region entwickelt. Schäfer hat es mit ihrem ständigen „Klinkenputzen“ geschafft, viele Spenden locker zu machen. Und die halfen bei vielen Projekten, wie zum Beispiel dem neuen Stall am Damwildgehege nach Sturm Ela, dem Bau des Wasserlabors, eines neuen Entenstalls sowie des Bienenhauses. Und auch die Anschaffung neuer Tiere, inklusive der Vergrößerung der Eselfamilie, geht auf ihr Konto. Ebenso wurden mit gespendeten Geldern die Kursprogramme erweitert.