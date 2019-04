Türkei: Kommunalwahlergebnis aus Bolu und Nevsehir: Zwei neue Bürgermeister in türkischen Partnerstädten

Neuss Die Türkei hat gewählt – und Bürgermeister Reiner Breuer muss sich in den beiden Partnerschaftkommunen auf gänzlich neue Ansprechpartner einstellen. Denn nachdem Hasan Ünver, einer der Architekten der Städtepartnerschaft mit Nevsehir, schon im vergangenen Jahr als Bürgermeister zurückgetreten war, endet in der befreunden Stadt Bolu jetzt auch die Amtszeit von Alaaddin Yilmaz.

Doch Fatih Metin, den die AKP als Nachfolger aufbauen wollte, agierte weniger glücklich und konnte das Rathaus von Bolu nicht verteidigen. Zum ersten Mal seit Gründung der AKP im Jahr 2002 ging das kommunalpolitische Spitzenamt wieder an die eher sozialdemokratisch ausgerichtete CHP. Tanju Özcan (45), CHP-Vorsitzender von Bolu und aktuell Abgeordneter im türkischen Parlament, setzte sich mit 52,68 Prozent der Stimmen durch. In der Universitätsstadt der Schwarzmeerregion funktionierte offensichtlich seine Strategie einer reinen Persönlichkeitswahl, denn einen Wähler-Umschwung in dieser Größenordnung gab es am Sonntag in keiner anderen türkischen Stadt. Allerdings bleibt die AKP mit 45 Prozent der Stimmen stärkste Fraktion im Rat der Stadt Bolu.