Razzia in Neuss : Terrier wird von Spürhund gebissen und muss eingeschläfert werden

Neuss Am Freitag haben Polizisten im Augustinusviertel mehrere Person kontrolliert. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Drogenspürhund und einem Terrier.

Bei einer Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in Neuss, kam es am Freitag zu einem tragischen Vorfall. Das teilt die Polizei mit. Bei der Suche nach sogenannten Rauschgiftbunkern in der Nähe zur Haltestelle „Stadthalle“ setzte die Polizei einen speziell ausgebildeten Rauschgiftspürhund ein. Gegen 14.35 blieb eine Seniorin mit ihrem Yorkshire Terrier am Bahnsteig stehen. Der Terrier bellte nach Polizeiangaben in Richtung des Diensthundes. Dieser stürzte daraufhin auf den Terrier. Es kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden Hunden. Der Terrier wurde durch Bisse so schwer verletzt, dass er in einer Tierarztpraxis eingeschläfert werden musste. Polizeibeamte kümmerten sich vor Ort sofort um den Hund und seine Halterin.