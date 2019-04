Start zum 1. April: Das „Etienne“ etabliert eine Fachabteilung für Schmerzmedizin

Nordstadt Mit Beginn des Monats April hat am Johanna-Etienne-Krankenhaus die Abteilung Schmerzmedizin ihre Arbeit aufgenommen. Leiter der neuen Einrichtung ist Werner Moser, ein promovierter Facharzt.

Beinahe 16 Millionen Menschen in Deutschland leiden Schätzungen zufolge an chronischen Schmerzen. Das wirkt sich bei den meisten auf das berufliche und gesellschaftliche Leben aus. Gut jeder zweite Betroffene fühlt sich in der Ausübung der Arbeit eingeschränkt; jeder Vierte gibt an, negative Folgen für das Zusammenleben mit Freunden und Familie zu spüren. In manchen Fällen kommt es soweit, dass sich Menschen mit chronischen Schmerzen aus dem sozialen Leben mehr und mehr zurückziehen.