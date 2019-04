Viele neue Pflanzen : Neuss macht sich frühlingsfit

Am Drususplatz wurde am Montag der Brunnen gereinigt. Foto: Simon Janßen

Neuss Die Stadt hat in den Grünanlagen einige neue Beete angelegt – und das soll erst der Anfang gewesen sein. Bis zum Osterfest sollen zudem alle 30 Zierbrunnen im Stadtgebiet in Betrieb genommen werden.

Wer in diesen Tagen durch die Grünanlagen der Stadt flaniert, der muss nicht besonders aufmerksam sein, um festzustellen: Da hat sich etwas getan! An einigen Stellen hat das Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima neue Beete angelegt, die den Frühling mit bunten Blüten sichtbar machen.

Die Anlagen sind durchzogen von Frühblühern wie Zierkirschen, Scheinhasel und Magnolien. Im Stadtgarten – vom Blutturm bis zum Clemens-Sels-Museum – ziert ein blaues Band mit tausenden Blausternen den Rasen. Beim morgendlichen Durchstreifen der Anlagen sind die vielfältigen Düfte der Bäume und Sträucher zu riechen. Besonders hervorgehoben werden seit dieser Woche auch die Blumenbeete am Drusus- und Hamtorplatz. Dort haben die städtischen Gärtner in den vergangenen Tagen mit zahlreichen Pflanzungen ein buntes Bild aus Hornveilchen, Vergissmeinnicht und Goldlack erzeugt. Bis zum Osterfest sollen auch die Narzissenwiesen, zum Beispiel an der Lützowstrasse, wieder erstrahlen.

Auch vor der Bronze-Skulptur „Sitzender Knabe“ von Marga Groove-Markovic im Stadtgarten blüht es jetzt wieder. Foto: Simon Janßen

Info Zukunftsinitiative sieht Handlungsbedarf Anregung Die Zukunftsinitiative Innenstadt Neuss (ZIN) lobt die Bemühungen der Stadt, sieht aber weiter Handlungsbedarf. Beispiele ZIN kritisiert vor allem die Hochbeete an der Michaelstraße oder am Glockhammer. Auch Verkehrsinseln an der Batterie- oder Düsseldorfer Straße gelte es, besser zu pflegen.

In den nächsten Wochen erfolgen weitere Arbeiten, um das „Grün“ in den intensiv genutzten städtischen Anlagen aufzuwerten. Nachdem im Rosengarten zunächst die Wegebeläge überarbeitet und erneuert worden sind, werden dort nach Angaben der Stadt jetzt auch die Beetflächen neu hergerichtet und die obere Galerie mit neuen Sitzbänken ausgestattet.

Aufgrund der günstigen Witterung und verschiedener Pflegemaßnahmen präsentieren sich die Grünanlagen schon jetzt in einem blütenreichen und farbenfrohen Zustand. Die Auswirkungen der stürmischen Zeiten über Karneval konnten laut Stadt beseitigt werden. Im vergangenen Jahr hatte es bereits früh im Jahr eine extreme Hitzephase mit anschließender Trockenheit gegeben, was die Pflanzungen sichtbar beeinträchtigte. „Dies ist in diesem Jahr nicht der Fall, so dass einer Blütenpracht zum Osterfest nichts entgegen steht“, sagt Stadtsprecher Peter Fischer. Die Bepflanzung der Saisonbeete wird aus laufenden Haushaltsmitteln finanziert; pro Jahr stehen für sämtliche Ausgaben in diesem Bereich ganzjährig insgesamt 25.000 Euro zur Verfügung.

Im Stadtgarten ziert ein blaues Band mit tausenden Blausternen den Rasen. Foto: Simon Janßen