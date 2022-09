Brauchtum in Neuss : Ein Königspaar in Wartestellung

Uedesheim 14 Fackeln werden am Samstag Abend auf Uedesheims Straßen gezeigt. Und endlich soll es für Jörg und Dorothea Strierath ein rauschendes Fest werden.

Jörg und Dorothea Strierath können es kaum glauben: Endlich nach drei Jahren coronabedingter Wartezeit werden sie am kommenden Wochenende ihr Schützenfest feiern und als Königspaar des Bürger-Schützenvereins Neuss-Uedesheim im Mittelpunkt stehen. König Jörg I. ist in dem Ort am Rhein aufgewachsen, begann seine Schützenkarriere 1974 mit knapp zehn Jahren als Knappe bei der Uedesheimer Scheibenschützen Gesellschaft. Drei Jahre später trat er dann dem Uedesheimer Fanfarencorps „Die Trompeter vom Rhein“ bei. 1990 gründete der 57-Jährige mit einigen Aktiven des Fanfarencorps den 7. Grenadierzug „Us Frack“, in dem er aktuell Oberleutnant und Zugführer ist, und außerdem der zweite Schützenkönig. Jörg Strierath ist Beton- und Stahlbetonmeister, zu seinen Hobbys zählt neben dem Schützenwesen der Garten. Königin Dorothea sieht gern Krimis. Die beiden sind seit 2010 verheiratet.