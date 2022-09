Schützenfest in Delrath : Oliver Koster ist Schützenkönig

Schützenkönig Oliver Koster mit seiner Königin Sylvia. Foto: msv

Delrath In den späten Abendstunden am Montag, 5. September, sicherte sich Oliver Koster nach dem 138. Schuss den Titel des neuen Schützenkönigs in Delrath.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der 51-Jährige ist Mitglied der Artillerie. Er ist gelernter Bäcker und arbeitet aktuell als Vorarbeiter. Mit ihm regieren wird Königin Sylvia. Das Programm für den Montagabend, der Ball der Zugkönige, wurde auf den Dienstag verschoben. Zunächst konnte kein Anwärter für das Königsschießen gefunden werden, am Ende gab es dann vier.

(NGZ)