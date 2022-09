Schützentradition in Alpen : Menzelener Kirmes startet mit Schlagernacht

Marcel Krupp entschied mit dem 177. Schuss den Wettstreit um die Königswürde für sich. Fotos: Schützen Foto: Schützen

Alpen-Menzelen Marcel Krupp ist der neue König der Schützenbruderschaft St. Michael 1683 – St. Walburgis 1912. Das soll bei der Kirmes am kommenden Wochenende ordentlich gefeiert werden. So sieht das Programm in Menzelen-Ost aus.

Die Freude über das Schützenfest nach zwei Jahren Corona-Pause war der Bruderschaft St. Michael 1683 – St. Walburgis 1912 anzusehen. Rund 120 Schützen zogen in einer prachtvollen Parade durch Menzelen-Ost, als es am Samstag endlich wieder zum Preis- und Königsschießen ging. Und während andere Vereine um nur einen Königsanwärter ringen, traten in Menzelen-Ost gleich vier Aspiranten an der Vogelstange vor. Durchgesetzt hat sich Marcel Krupp, der nach einem mehr als zweistündigen Wettkampf die letzten Reste des Rumpfes runterholte.

Schnell und entschlossen traten sie bei der entscheidenden Frage vor: Benjamin Bruns-Krupp, Marcel Krupp, Robert van Ackeren und Stefan Groenewald wollten König werden. Doch es kann eben nur einen geben. Marcel Krupp gab den ersten Schuss ab, und gute zwei Stunden später auch den letzten: Mit dem 177. Schuss entschied er den Wettstreit für sich. Zu seiner Königin wählte er Lara Udovicic. Das Throngefolge bilden die Paare Benjamin Bruns-Krupp und Kristina Krupp, Robert van Ackeren und Jacqueline Krupp, Hans-Josef Dupor und Kerstin Vennemann, sowie Björn Dupor und Antje Baum.

Beim Kinderschützenfest setzte sich Lea Groenewald als neue Würdenträgerin von Menzelen-Ost durch. Foto: Schützen

Schon beim Preisschießen zeigte die große Motivation Erfolge. Erstmals durfte von Anfang an auf Knöpfe und Vogel (Kopf, Füße, Flügel und Schwanz) geschossen werden. Bereits nach ein paar Schüssen waren die ersten Preise gefallen. Zu den Knopf-Preisträgern gehören Theo Kerkhoff, Michael Oymann, Thorsten Felwor, Hansi Guyens, Lars Springer, Jörn Jähke, Robert Haas, Jens Petrow, Philip Stevens und Achim Theben. Christian Keienborg und Martin Baumann trafen die Füße, Bernd Bratten den Kopf, Thomas Ahls den rechten Flügel, Ralf Hermsen den linken Flügel, Christian Monkamp den Schwanz und Torsten Schneiders den Frosch am Vogel. Die Preise wurden vom bis dato amtierenden Königspaar Daniel und Kerstin Vennemann überreicht.

Auch für die Familien und Gäste gab es ein buntes Programm mit Kaffee und Kuchen, Hüpfburg, Karussell sowie Aktionen der KjG, darunter Wikingerschach. Beim Kinderschützenfest hatten zudem alle Kinder zwischen acht und 15 Jahren die Gelegenheit, Freifahrten für die Kirmes zu gewinnen. Kinderschützenkönigin wurde Lea Groenewald.

Bei der After-Shoot-Party wurden die neuen Regenten ausgiebig bejubelt. Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Kirmes, die am Freitag, 9. September, mit der Schlagernacht im Festzelt um 20 Uhr beginnt. Am Samstag treten die Schützen um 16 Uhr am Vereinslokal zum gemeinsamen Abholen des Schützenkönigs an. Gegen 18 Uhr beginnt der Festumzug in Richtung Marktplatz. Gegen 20 Uhr werden Marcel Krupp und Lara Udovicic mit dem ersten Tanz den Krönungsball eröffnen. Anschließend sorgt die Live-Band The Cube für Stimmung.

Am Sonntag geht es nach dem Festhochamt in der St.-Walburgis-Kirche um 9.30 Uhr weiter mit der Kirmes. Ab 15 Uhr wird im Festzelt Familiennachmittag gefeiert. Es gibt Freifahrten für die Kinder sowie eine Tombola. Der Nachmittag wird mitgestaltet vom Kindergarten St. Josef. Am Montag klingt die Kirmes mit einem Wortgottesdienst und gemeinsamen Frühstück um 10 Uhr im Festzelt aus.

(beaw)