Personal-Frage in Neuss : Stadt will entfristete Stelle für Klimaschutz-Management

Neuss Die Stadt Neuss will eine dauerhafte Stelle für das Klimaschutzmanagement schaffen. Im kommenden Umweltausschuss legt die Verwaltung eine entsprechende Beschlussempfehlung vor.

Aufgrund der Bedeutung und der zu erwartenden Dauerhaftigkeit des Themas Klimaschutz will die Stadt nun die Entfristung der Klimaschutzmanagement-Stelle in der Stellenplanberatung für 2023 empfehlen. Die zusätzlichen Mittel (Personalkosten) müssten demnach in den städtischen Haushalt vom Amt für Stadtgrün, Umwelt und Klima eingestellt werden. Nach dem Jahreswechsel 2022/23 soll die Klimaschutzstelle ausgeschrieben und nach der Zustimmung des Rhein Kreises zum Haushalt der Stadt im Frühjahr 2023 besetzt werden. „Das Thema Klimaschutz und Klimamanagement ist auch für die Stadt Neuss von herausragender gesellschaftlicher Bedeutung und wird dies auf Dauer bleiben“, teilt die Stadt mit. Das neue Integrierte Klimaschutzkonzept für Neuss wurde im Januar 2021 vom Rat beschlossen. Das übergeordnete Ziel ist die gesamtstädtische Klimaneutralität bis 2035. Der Klimaschutzmanager in sei maßgeblich in der Umsetzung und in der Koordinierung der dafür nötigen Maßnahmen beteiligt, begründet die Stadt.