Schützenfest im Rheinberger Norden : Das Millinger Königspaar präsentiert seinen Thron

Millingen Die Millinger Bürgerschützen haben am Wochenende ordentlich gefeiert. Nach der Zeltparty am Freitagabend mit Live-Musik präsentierten der neue König Christian Podday und seine Königin Sandra Podday ihr Throngefolge.

Dazu gehören Sandra und Udo Scheibner, Michaela und Oliver Elsner, Alicija und Daniel Sukinik, Petra und Hermann Kremer, Marianne und Klaus Diebels sowie Sandra und Friedhelm Spandick. Der Zugweg für den Festumzug am Samstag begann mit dem Antreten am Nachmittag auf dem Fritz-Spandick-Platz, von dort aus ging es los über die Alpener Straße. Abends wurde dann ab 19 Uhr der Krönungsball im Festzelt gefeiert. Am Sonntag fand ein ökumenischer Gottesdienst im Festzelt statt. Mit dabei waren die Chorgemeinschaft Millingen-Borth. Nachmittags servierten der Musikverein Menzelen und das Tambour- und Fanfarencorps Spielfreunde Uerdingen Unterhaltungsmusik bei Kaffee und Kuchen. In diesem Rahmen wuden auch Jubilare geehrt. Am Montag dann klang die Kirmes mit dem traditionellen Erbsensuppe-Essen aus.