Linksfraktion Neuss : Die Fraktion „Die Linke/Die Partei“ steht wieder

Neuss Nicht einmal eine Woche nach dem Zerbrechen der Fraktion „Die Linke/Die Partei“ melden die Stadtverordneten Vincent Cziesla (Linke) und Yulia Vershinina (Partei) eine Neugründung unter dem alten Namen – aber in neuer Konstellation. Was sie vorhaben.

Roland Sperling, der die Fraktion bis vor kurzem geführt hat und nun mit ihrer Liquidation und der Abwicklung der Geschäftsstelle beschäftigt ist, gehört dem neuen Gremium nicht mehr an.

Die Linke in Neuss gespalten : Linksfraktion löst sich auf - Sperling nun Einzelkämpfer

Auflösung und Neugründung sind Ergebnis einer Mehrheitsentscheidung von „Die Partei“, dem aus der alten Fraktion ausgetretenen Cziesla zu folgen und mit ihm eine neue Fraktion zu bilden. Inhaltliche Neuverhandlungen waren dafür nicht nötig. Er freue sich, sagt Cziesla, „die gute Zusammenarbeit der vergangenen zwei Jahre in neuem Rahmen fortsetzen zu können.“ Er selbst wurde in der Gründungsversammlung zum Fraktionsvorsitzenden gewählt, die Stellvertretung in dieser zwei Köpfe zählenden Riege fällt Vershinina zu.