Theater in Neuss : Kinder spielen bei RLT-Premiere mit

Neuss Die Spielzeit am Landestheater startet am Samstag mit einer besonders aufwendigen Produktion in die neue Spielzeit – „Power“ heißt das Stück. Und darum geht es.

Die Spielfreude ist groß: Wenn es nach den elf Kindern gegangen wäre, hätte die neue Inszenierung des Rheinischen Landestheaters schon längst Premiere haben können. Doch zwei Wochen vor der Aufführung konnte Felix Herfs von Theater Aktiv die jungen Schauspielenden noch einmal bremsen: „Eure Kostüme sind doch noch nicht einmal fertig.“

Mittlerweile ist die Premiere in greifbare Nähe gerückt. Am Samstag, 10. September, wird am Rheinischen Landestheater (RLT) um 20 Uhr das Stück „Power“ nach der Buchvorlage von Verena Güntner gezeigt – die Bühnenversion stammt von Ekat Cordes (Inszenierung) und Eva Veiders (Dramaturgie). Das Stück handelt von einem Mädchen (Kerze), das einer älteren Dame bei der Suche nach ihrem Hund helfen möchte: Sie schart andere Kinder um sich, die sich immer weiter in ihre Aufgabe hineinsteigern: Sie ahmen Hunde nach und kehren bald gar nicht mehr nach Hause zurück. „Aus dem anfänglichen Spiel wird bitterer Ernst, die Dorfgemeinschaft gerät ins Wanken“, erzählt Verena Güntner. Erst unterschätzen die Erwachsenen die Lage, dann folgen gegenseitige Schuldzuweisungen. Im Endeffekt bringen Kinder ein System fernab von Zusammenhalt und Empathie zum Einsturz, in dem sie sich so verhalten, wie sie es von ihren Eltern gelernt haben. „Mir war es aber wichtig, keine Gleichung aufzumachen, die die Kinder als die Guten und die Erwachsenen als die Bösen zeigt“, sagt Verena Güntner.

Erwachsene Darsteller Anna Sonnenschein, Hergard Engert, Tim-Fabian Hoffmann, Fenna Benetz, Philippe Ledun, Peter Waros und Johannes Bauer. Bühne und Kostüme Anike Sedello Soirée Einen Vorgeschmack gibt es am Mittwoch, 7. September, 18 Uhr im RLT Foyer. Die Premiere ist dann am Samstag, 11. September, 20 Uhr im Schauspielhaus.

Während das Stück bereits in Frankfurt Ur-Aufgeführt wurde, freut die Autorin sich nun besonders darauf, die Neusser Version zu sehen: „Die beiden Fassungen wirken sehr unterschiedlich“, sagt Güntner. Sie wird bei der Premiere vor Ort sein und freut sich auf die aufwendige Umsetzung.

Schon im Frühsommer hat das Rheinische Landestheater nämlich Kinder aus der Umgebung zum Casting eingeladen. Denn schnell sei klar gewesen, dass die Kinder ganz andere Emotionen erwecken, als Erwachsene, die diese verkörpern, erklärt Dramaturgin Eva Veiders. Aus 50 Teilnehmenden, die zum Casting kamen, haben sich schließlich elf Kinder im Alter von 10 bis 15 Jahren durchgesetzt. Sie nehmen regelmäßig an den Proben teil. Obwohl die meisten von ihnen schon erste Theatererfahrungen in der Schule oder in Jugendspielclubs gesammelt haben, ist der Auftritt auf der großen Bühne im RLT für sie etwas ganz Besonderes. „Es ist total cool zu sehen, wie die professionellen Schauspieler das machen“, sagt die 13-jährige Olivia, „ich konnte mir schon viele Tipps abschauen, zum Beispiel, dass man beim Schlafen wirklich ruhig bleiben muss und nicht die Augen hin und her bewegen darf.“