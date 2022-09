Fest am kommenden Wochenende : Schützenfest-Saison endet in Vorst

Vorst Als letzter Kaarster Stadtteil feiert Vorst am Wochenende sein Schützenfest. Schützenkönig Johannes Hamacher und seine Königin Sabine sowie die beiden Ministerpaare sind voller Vorfreude.

Am Samstag beginnt das letzte Schützenfest im Kaarster Stadtgebiet. Die Vorster St. Eustachius Bruderschaft freut sich, endlich wieder feiern zu dürfen. Los geht es um 14 Uhr mit Musik und Glockengeläut auf dem Kirchenvorplatz. Um 14.30 Uhr wird dann der Festplatz eröffnet mit Fassbieranstich und kleinen Geschenken für die Kinder. Beim Großen Zapfenstreich um 19 Uhr auf dem Kirchplatz geht es das erste Mal so richtig festlich zu, eine Stunde später wird im Zelt getanzt. Am Sonntag geht um 9 Uhr mit dem Festhochamt in der Pfarrkirche weiter, um 10 Uhr beginnt der Musikalische Frühschoppen mit Ehrungen und Proklamation der Prinzen. Abends wird der Ball des Schützenkönigs gefeiert.