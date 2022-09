Kabelschaden am Bahnhof Büttgen : Störung bei Vodafone betrifft knapp 3500 Kunden

Kabelschaden am Bahnhof Büttgen

Kaarst Unserer Redaktion liegen zahlreiche Beschwerden von Vodafone-Kunden vor, die derzeit keinen Internetzugang haben und deren Mobilfunknetz gestört ist. Das Unternehmen räumt auf Nachfrage eine Störung ein, von der rund 3500 Kunden betroffen sind.

Seit Montag, 5. September, 12.30 Uhr gebe es lokale Einschränkungen in einem kleinen Teil des Mobilfunknetzes in Kaarst, wie Vodafone-Sprecher Volker Petendorf auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Betroffen seien insgesamt bis zu 3545 Kunden, die vorübergehend weder im mobilen Internet surfen noch telefonieren können. Die Notrufnummer 112 funktioniere aber weiterhin, da sich das Handy bei der Übertragung von Notrufen an die jeweilige Rettungs-Leitstelle das stärkste Mobilnetz suche, wie Petendorf erklärt.