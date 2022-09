Albert-Einstein-Forum in Kaarst : Berechtigte Hoffnung auf starken Kino-September

Kaarst Die Besucherzahlen im Albert-Einstein-Forum in Kaarst sind zuletzt wieder gestiegen. Auch in diesem Monat gibt es wieder mehrere Film-Highlights die neue Besucher ins Kino locken könnte.

Das Kino Kaarst scheint seine Durststrecke im Hinblick auf die Besucherzahlen überwunden zu haben. Der Film „Monsieur Claude und sein großes Fest“, der im vergangenen Monat lief, lockte rund 300 Besucher ins Albert-Einstein-Forum. Das bedeutete einen vorläufigen Jahresrekord, wie Klaus Stevens, der das Kino ehrenamtlich betreut, mitteilt. Auch der letzte Film im August „Meine Stunden mit Leo“ mit knapp 200 Besuchern lasse darauf hoffen, dass es im September so weitergeht. „Auf jeden Fall sehen wir jetzt wieder optimistischer in die Zukunft, nachdem wir ja während der Sommerferien unser Angebot reduziert und nur noch eine Abendvorstellung angeboten hatten“, erklärt Stevens.

Der September beginnt am kommenden Mittwoch (7.) wie immer mit dem Seniorenkino. Ab 15.30 Uhr gibt es im Kunstcafé Einblick ein Seniorencafé, im Kino wird dann um 17 und um 20 Uhr die deutsche Krimi-Komödie „Guglhupfgeschwader“ gezeigt. Franz Eberhofer gilt als Bayerns entspanntester Dorfpolizist und könnte sich auf sein Dienstjubiläum freuen, bekommt es dann aber mit unverhofftem Familienzuwachs, Glücksspiel und organisiertem Verbrechen zu tun. Am 14. September läuft die Komödie „Der perfekte Chef“ (17 und 20 Uhr). Julio Blanco scheint dieser perfekte Chef zu sein. Er ist kompetent, charismatisch, fürsorglich und beseelt vom Glauben an Gleichgewicht und Gerechtigkeit. Nun will er endlich den lang ersehnten Preis für exzellente Unternehmensführung der Regierung gewinnen. Doch dann beginnt seine Fassade zu bröckeln. Das Mystery-Drama „Der Gesang und die Flusskrebse“ (21. September, 17 und 20 Uhr) basiert auf dem gleichnamigen Roman. Im Mittelpunkt steht das Mädchen Kya, das im Marschland von North Carolina von dem, was die Natur hergibt, lebt. Am 28. September (17 und 20 Uhr) schließt der Kino-September mit der deutschen Komödie „Freibad“, der im einzigen Frauenfreibad Deutschlands spielt.