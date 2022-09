Auf dem Eustachiusplatz : Vorster Jugendtreff in neuen Räumen

Vorst Der „Teapot“ ist auf den Eustachiusplatz umgezogen und bietet viele Aktivitäten für Jugendliche. Leiterin Philine Ringes ist hochzufrieden mit den neuen Räumlichkeiten.

Die Leiterin der Offenen Tür freut sich riesig über die neuen hellen Räume am Euchstachiusplatz, die seit dem 29. August für die jungen Besucher von 6 bis 27 Jahren geöffnet sind. Der Spatenstich zum Bau des über 100 Quadratmeter großen Areals fand vor rund einem Jahr statt. Der neue Treff überzeugt mit in hellen Boden- und Wandfarben gestalteten Räumen, bereits liebevoll dekoriert mit Bildern und Fotos.

Aber bereits jetzt finden Sportaktivitäten statt: „Es ist einfach super hier“, sagt Ferris (10). Er kam schon gerne in den „Teapot“, nun freut er sich über das neue Ambiente. Auch Max (14) ist froh über den Treffpunkt für sich und seine Freunde – vor allem das Dart-Spielen reizt ihn. Philine Ringes hat schon viele Pläne: wöchentlich wechselnde Angebote, Filmabende oder musikalische Veranstaltungen: „Und man muss auch spontan auf Ideen eingehen können“, sagt sie. Die Offene Kinder- und Jugendarbeit ist einfach „ihr Bereich“. Das kann man spüren: Die jugendlichen Besucher sprechen sie unkompliziert mit dem Vornamen an. Rund 30 Kinder und Jugendliche kommen täglich, so Ringes.

Der Treff wird vom katholischen Gemeindeverband Kaarst-Büttgen in Kooperation mit der Katholischen Jugendagentur in Düsseldorf (KJA) getragen: „Ich bin sehr froh, dass wir nach einem langen Weg nun endlich in einer neuen hellen Einrichtung Vorster Kindern und Jugendlichen viele neue partizipative Angebote machen können“, sagt Anna-Lena Gerz, Bereichsleitern KJA. Der Standort biete auch neue Möglichkeiten der Entwicklung einer bunten Nachbarschaft. Nun wird noch ein passender Name gesucht.