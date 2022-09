10. bis 13. September : Issum feiert seine Kirmes mit König Horst Eikers

v.l.. Heike und Marco van den Brandt, König Horst Eikers mit Königin Susanne, Jörg Stüwe mit Leah Pastoors Foto: Anna Theuvsen

Issum Vom 10. bis 13. September findet die Veranstaltung statt mit Umzug, Erbsensuppenessen und Dorfabend. Bereits am Freitag ist Oktoberfest im Zelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die beiden Issumer Bruderschaften sind startklar für die Kirmes. Beim diesjährigen Vogelschießen der St. Katharina- und der St.-Nicolai-Bruderschaft im Issumer Rathauspark holte Horst Eikers aus der St.-Nicolai-Bruderschaft mit dem 130. Schuss den Vogel von der Stange und ist dadurch neuer Schützenkönig geworden. Zu seiner Königin ernannte er seine Frau Susanne. Zu seinen Ministern mit ihren Hofdamen ernannte er Jörg Stüwe mit Leah Pastoors sowie Marco und Heike van den Brandt.

Von der St.-Katharina-Bruderschaft errang Fabienne Hoffmann mit 45,4 Ringen die Würde der Prinzessin. Zu ihrem Minister ernannte sie Timo Hofmann.

Prinzessin Fabienne Hoffmann von der St.-Katharina-Bruderschaft mit ihrem Minister Timo Hofmann. Foto: Anna Theuvsen

Gemeinsam mit ihrem Thron freuen sich die beiden Bruderschaften auf die bevorstehende Kirmes vom 10. bis zum 13. September. Am Freitag, 9. September, wird zum zehnten Mal ab 17.30 Uhr das Oktoberfest im Festzelt gefeiert. Am Samstag, 10. September, versammeln sich alle Bruderschaftsmitglieder in Uniform um 17.45 Uhr zum Festhochamt vor der katholischen Kirche St. Nikolaus in Issum. Nach der Messe findet am Ehrenmal zum Gedenken an die Verstorbenen der Bruderschaften eine Kranzniederlegung statt. Anschließend ziehen die Bruderschaften über die Schulstraße, Gelderner Straße, Markt und Weseler Straße ins Festzelt ein, in dem ab 19 Uhr ein Dorfabend mit der River Disco stattfindet.

Ein weiterer, traditioneller Programmpunkt der Issumer Kirmes ist das Erbsensuppenessen der freiwilligen Feuerwehr Issum. Dieses findet – ebenfalls am Samstag – ab 12 Uhr am Feuerwehrhaus statt. Am Sonntag, 11. September, ist um 14.30 Uhr Antreten am Kirmeszelt. Von dort aus ziehen alle Bruderschaftsmitglieder mit dem Trommlercorps „Rheinklänge Issum“ und dem Musikverein Kapellen über die Weseler Straße, Markt, Kapellener Straße, An de Krütpasch zur Königsresidenz. Nach einem kurzen Aufenthalt und kleiner Stärkung geht es zurück über die Kapellener Straße, Mühlenstraße zum Heiligenhäuschen, wo das Fahnenschwenken stattfindet. Anschließend ziehen die Bruderschaften über die Schulstraße, Rosenstraße, Neustraße bis zum Schulhof der Brüder-Grimm-Schule, um dort mit den Issumer Vereinen gegen 17 Uhr den großen Festumzug zu beginnen. Dieser geht über die Neustraße, Markt, Kapellener Straße, Mittelstraße, Schulstraße, Gelderner Straße, bis Höhe Waldstraße, wo gewendet wird und es zurück über die Gelderner Straße zum Vorbeimarsch an der Treppe „Haus Leenen“, weiter in den Rathauspark geht. Dort findet der Empfang des Bürgermeisters statt und um 19 Uhr beginnt dann der Königsgalaball mit der Live-Band „Nightflames“ im Festzelt.

Am Montag, 12. September, treffen sich die Bruderschaftsmitglieder zum Abholen des Throns um 18 Uhr am Festzelt. Danach wird der Dämmerschoppen mit der River Disco im Festzelt gefeiert. An allen Kirmestagen ist der Eintritt im Festzelt frei.Am Dienstag, 13. September, um 14.30 Uhr läutet der Seniorennachmittag für die älteren Mitbürger Issums das Ende der diesjährigen Kirmes ein.