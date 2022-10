Einbruch in Neuss : Neusserin ertappt Einbrecher - Täter schlägt die Frau ins Gesicht

Einbruch in Neuss

Neuss Es ist die Horrorvorstellung für viele Menschen. Mitten in der Nacht ist eine Neusserin von einem Einbrecher überrascht und angegriffen worden. Die Details.

Eine Neusserin nahm in der Nacht zu Samstag, 1. Oktober, gegen 1.50 Uhr Geräusche aus der Küche wahr, als sie ein Glas Wasser trinken wollte. Die Frau wohnt in einem Hauses an der Bahnhofstraße, teilte die Polizei mit. Als sie das Licht anmachte, wurde sie von einer dunkel gekleideten Person ins Gesicht geschlagen. Ein Einbrecher floh. Vom Schrei seiner Partnerin geweckt, kam auch der Ehemann hinzu, konnte aber niemanden mehr sehen.