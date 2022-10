Einbruch in Neuss : Diebe stehlen Corona-Selbsttests aus Testzentrum

Einbruch in Neuss

Neuss Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 5. Oktober gegen 18 Uhr, auf Donnerstag, 6. Oktober gegen 7.50 Uhr, in ein Corona-Testzentrum ein.

Die Täter hatten es auf Corona-Schnelltests abgesehen. Der Ort des Geschehens: das Testzentrum an der Breslauer Straße in Neuss-Hammfeld. Ob noch weiteres Diebesgut erlangt wurde, und wie die Unbekannten in das Testzelt gelangten, ist zur Zeit Gegenstand der Ermittlungen.