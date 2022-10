Langenfeld : Einbrecher stehlen Werkzeuge

Die Polizei ermittelt wegen eines Einbruchs. Foto: dpa/Fabian Strauch

Langenfeld In der Zeit von Sonntag, 20.30 Uhr, bis Montag, 10.45 Uhr, wurde in einen Miet-Lagerraum an der Rheindorfer Straße in Reusrath eingebrochen.

Aus dem Lagerraum verschwanden mehrere elektrische Arbeitsgeräte. Im Lagerraum öffneten der oder die Einbrecher dann eine Gipskartonwand und gelangten so in einen angrenzenden Hinterhof, aus dem weitere Heimwerker- und Baugeräte verschwanden.

Der Wert der Beute kann bisher noch nicht abschließend genau beziffert werden. Konkrete Hinweise auf den oder die Täter, den Verbleib der Beute oder zu einem zum Abtransport der umfangreichen Beute benutztes Täterfahrzeug gibt es bisher nicht.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld unter Telefon 02173 288-6310 jederzeit entgegen

(RP)