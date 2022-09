Zeugen gesucht : Angeblicher Unfall zwischen Fahrrad und Linienbus

Neuss Bei einem Unfall in Neuss soll ein Linienbus eine Radfahrerin touchiert haben, die daraufhin stürzte. Die Polizei bittet zur Klärung um Zeugenhinweise.

Am Mittwochabend, 21. September, gegen 20.15 Uhr, soll es in Neuss zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrrad und einem Linienbus gekommen sein. Die Geschädigte gab an auf der Oberstraße, auf der Höhe des Landestheaters, mittig der Schienen in Richtung Alexianerplatz gefahren zu sein.